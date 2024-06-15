Козырева Васса Родионова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1861
Рождение ребёнка
03.05.1870
Отец ребёнка: Козырев Василий Филимонов
Рождение ребёнка
13.07.1872
Дочь: (Козырева) Марья Васильева
Отец ребёнка: Козырев Василий Филимонов
Рождение ребёнка
27.03.1875
Отец ребёнка: Козырев Василий Филимонов
Рождение ребёнка
09.04.1877
Дочь: (Козырева) Ирина Васильева
Отец ребёнка: Козырев Василий Филимонов
Смерть
Неизвестно