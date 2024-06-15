Козырева Васса Родионова 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырева Васса Родионова

Место рождения

Чухино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.10.1861

Муж: Козырев Василий Филимонов

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1870

Сын: Козырев Николай Васильев

Отец ребёнка: Козырев Василий Филимонов

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1872

Дочь: (Козырева) Марья Васильева

Отец ребёнка: Козырев Василий Филимонов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1875

Сын: Козырев Иван Васильев

Отец ребёнка: Козырев Василий Филимонов

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.04.1877

Дочь: (Козырева) Ирина Васильева

Отец ребёнка: Козырев Василий Филимонов

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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