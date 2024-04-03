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Пономаренко Наталия Титовна

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаренко Пантелеймон Данилович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
12.01.1859

Сын: Пономаренко Павел Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пономаренко Пантелеймон Данилович

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
24.02.1866

Дочь: (Пономаренко) Агафия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Пономаренко Пантелеймон Данилович

Анновка-Вировская, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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