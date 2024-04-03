Пономаренко Наталия Титовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1859
Сын: Пономаренко Павел Пантелеймонович
Отец ребёнка: Пономаренко Пантелеймон Данилович
Рождение ребёнка
24.02.1866
Дочь: (Пономаренко) Агафия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Пономаренко Пантелеймон Данилович
Смерть
Неизвестно