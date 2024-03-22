Захидулла
Место рождения
Дата рождения1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
26.10.1880
Жена: Асхабжамал Миннибаева
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
136 сум | ее представлял отец свидетели Хайрулла Хабибулла улы и Жалалиддин Миннибай улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно