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Захидулла

Место рождения

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.10.1880

Жена: Асхабжамал Миннибаева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
136 сум | ее представлял отец свидетели Хайрулла Хабибулла улы и Жалалиддин Миннибай улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
Неизвестно
Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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