von Leesen (Strüven, von Oelsen?) Anna (Antje) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Leesen (Strüven, von Oelsen?) Anna (Antje)

Место рождения

Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Deutschland

Дата рождения

Около 1635

Дата смерти

Около 1685

Пол

Женский

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

1605 г.р.

Муж

Около 1631 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
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Рождение
Около 1635

Отец: Von Oelsen Johann

Мать: Von Oelsen ?

Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
Бракосочетание
Около 1651

Муж: Von Leesen Peter

Sommerland, Schleswig Holstein
Смерть
Около 1685
Sommerland Hof, Süderau, Schleswig-Holstein, Germany
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