von Leesen (Strüven, von Oelsen?) Anna (Antje)
Место рожденияSommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
Дата рожденияОколо 1635
Дата смертиОколо 1685
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635
Отец: Von Oelsen Johann
Мать: Von Oelsen ?
Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
Бракосочетание
Около 1651
Муж: Von Leesen Peter
Sommerland, Schleswig Holstein
Смерть
Около 1685
Sommerland Hof, Süderau, Schleswig-Holstein, Germany