Войтович Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтович Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Около 1975

Сын: Войтович Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Войтович Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Около 1976

Сын: Войтович Александр Владимирович

Отец ребёнка: Войтович Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Войтович Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Войтович Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Около 1979

Дочь: Войтович Анна Владимировна

Отец ребёнка: Войтович Владимир Александрович

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