Войтович Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1975
Сын: Войтович Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Войтович Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Около 1976
Сын: Войтович Александр Владимирович
Отец ребёнка: Войтович Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Около 1977
Сын: Войтович Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Войтович Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Около 1979
Дочь: Войтович Анна Владимировна
Отец ребёнка: Войтович Владимир Александрович