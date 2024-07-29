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(Мартьянова) Агафья Филиппова

Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.04.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1838 ст.

Отец: Мартьянов Филипп Якимов

Мать: Пелагея Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Степан Емельянов и Василия Семенова жена Федосья Иванова
Бракосочетание
06.02.1856 ст.

Муж: Зачетов Иван Иосифов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1869 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Зачетов Иван Иосифов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Сергей Григорьев и Харитона Филиппова дочь Анна
Смерть
Неизвестно

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