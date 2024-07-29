(Мартьянова) Агафья Филиппова
Место рождения
Дата рождения12.04.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
12.04.1838 ст.
Отец: Мартьянов Филипп Якимов
Мать: Пелагея Иванова
восприемн. Степан Емельянов и Василия Семенова жена Федосья Иванова
Бракосочетание
06.02.1856 ст.
Муж: Зачетов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
29.01.1869 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Зачетов Иван Иосифов
восприемн. Сергей Григорьев и Харитона Филиппова дочь Анна
Смерть
Неизвестно