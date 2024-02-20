Дардур Анастас Федорович
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиОколо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Дардур Федор
Мать: ?
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дардур Кириакия
Смерть
Около 1825
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /