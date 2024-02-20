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Дардур Анастас Федорович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Около 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Дардур Федор

Мать: ?

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дардур Кириакия

Смерть
Около 1825
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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