Максимова (Хавская) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Хавская) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

10.06.1854

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Хавский Пётр Васильевич

Мать: Хавская (Жданова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Максимова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1849

Муж: Максимов Василий Яковлевич

Смерть
10.06.1854

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