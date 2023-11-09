Максимова (Хавская) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти10.06.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Максимов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Максимова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1849
Смерть
10.06.1854