Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Рождение
1854
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
30.10.1881
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
25.03.1884
Сын: Андросов / Андрусов / Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
03.06.1885
Сын: Андросов / Андрусов / Митрофан Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
10.11.1886
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
16.07.1888
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
15.03.1890
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
26.07.1893
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
26.07.1893
Сын: Андросов / Андрусов / Прохор Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
04.02.1895
Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
17.07.1898
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
24.03.1901
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно