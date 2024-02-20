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Андросов / Андрусов / Дмитрий Кузьмич

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Андросов / Андрусов / Кузьма Яковлевич

Мать: Андросова / Андрусова / Анастасия Ефимовна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
30.10.1881

Жена: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
25.03.1884

Сын: Андросов / Андрусов / Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
03.06.1885

Сын: Андросов / Андрусов / Митрофан Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
10.11.1886

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
15.03.1890

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
26.07.1893

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
26.07.1893

Сын: Андросов / Андрусов / Прохор Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
24.03.1901

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анастасия Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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