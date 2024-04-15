Остапенко (Гончаренко) Агафья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстапенко (Гончаренко) Агафья Сергеевна

Остапенко (Гончаренко) Агафья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Роман Устинович Гончаренко
Бракосочетание
06.11.1888 ст.

Муж: Остапенко Михаил Ефимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-N?i=608&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close