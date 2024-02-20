Черкас Иван Якимович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения04.09.1898
Дата смерти04.09.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1898
Отец: Черкас Яким Ильич
Мать: Черкас София Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-70,зап.-54
Смерть
04.09.1898
Россия Ека
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-97,зап.-14