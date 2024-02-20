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Черкас Иван Якимович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.09.1898

Дата смерти

04.09.1898

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1898

Отец: Черкас Яким Ильич

Мать: Черкас София Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-70,зап.-54
Смерть
04.09.1898
Россия Ека
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-97,зап.-14
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