(Плесовских) Елена Абросимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плесовских) Елена Абросимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Плесовских Абросим Павлович

Мать: Плесовских Авдотья Ивановна

Упоминание
1782
Бакшеево, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Ревизские сказки Ф. И154, Оп.8, Д.31 Павел Перфильев Плесовских вдов 80 у него дети написанные в последнюю пред сим ревизию Обросим 40 Трофим 38 Иван 23 у Обросима жена Авдотья Иванова 43 взята Тоболь... Показать все
Смерть
Неизвестно

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