(Плесовских) Елена Абросимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Упоминание
1782
Бакшеево, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Ревизские сказки Ф. И154, Оп.8, Д.31 Павел Перфильев Плесовских вдов 80 у него дети написанные в последнюю пред сим ревизию Обросим 40 Трофим 38 Иван 23 у Обросима жена Авдотья Иванова 43 взята Тоболь... Показать все
Смерть
Неизвестно