Желтоухов Савелий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтоухов Савелий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Желтоухов Семен Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Желтоухов Никифор Савельев

Мать ребёнка: не указана

Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Желтоухов Андрей Савельев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Желтоухова) Прасковья Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Желтоухов Григорий Савельев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Желтоухова) Неразб Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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