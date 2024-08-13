Желтоухов Савелий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Желтоухов Семен Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Желтоухов Никифор Савельев
Мать ребёнка: не указана
Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1743
Сын: Желтоухов Андрей Савельев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Желтоухова) Прасковья Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Желтоухов Григорий Савельев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Желтоухова) Неразб Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно