Татар (Ханча) Феодора Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1881
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение
1886
Отец: Ханча Иван Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Татар Федор Георгиевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1912
Сын: Татар Иван Федорович
Отец ребёнка: Татар Федор Георгиевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Смерть
Неизвестно