Татар (Ханча) Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татар (Ханча) Феодора Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1881

Муж: Татар Федор Георгиевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение
1886

Отец: Ханча Иван Афанасьевич

Мать: Ханча Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1909

Сын: Татар Василий Федорович

Отец ребёнка: Татар Федор Георгиевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1912

Сын: Татар Иван Федорович

Отец ребёнка: Татар Федор Георгиевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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