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Тышлек ?

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Стыла

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Стыла
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тышлек Дмитрий Левтерович

Отец ребёнка: Тышлек Левтер

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1835

Муж: Тышлек Левтер

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Стыла
Смерть
Неизвестно
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