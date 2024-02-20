Тышлек ?
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Стыла
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Стыла
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тышлек Дмитрий Левтерович
Отец ребёнка: Тышлек Левтер
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1835
Муж: Тышлек Левтер
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Стыла
Смерть
Неизвестно