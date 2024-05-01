Понкратова (Чернавцева) Прасковья Степановна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Понкратова (Чернавцева) Прасковья Степановна

Место рождения

Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1844

Муж: Понкратов Яков Потапович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №26, метрическая книга за 1844 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Дмитрий Понкратов и Федор Кар... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Сын: Понкратов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Понкратов Яков Потапович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Понкратов Илларион Яковлевич

Отец ребёнка: Понкратов Яков Потапович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Понкратова Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Понкратов Яков Потапович

Смерть
Неизвестно

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