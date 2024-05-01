Понкратова (Чернавцева) Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1844
Брак: запись о браке №26, метрическая книга за 1844 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Дмитрий Понкратов и Федор Кар... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Сын: Понкратов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Понкратов Яков Потапович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Понкратов Илларион Яковлевич
Отец ребёнка: Понкратов Яков Потапович
Рождение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Понкратова Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Понкратов Яков Потапович
Смерть
Неизвестно