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Фуното/Фонотова/Баркэт Евдокия Саввична

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

24.02.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
19.08.1867

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Трифонович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1867

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
24.02.1870
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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