Фуното/Фонотова/Баркэт Евдокия Саввична
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти24.02.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1844
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
19.08.1867
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Трифонович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1867
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
24.02.1870
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /