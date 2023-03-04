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(Порошина) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Порошин Павел Елисеевич

Мать: не указана

Смерть
После 1763
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