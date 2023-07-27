Икрина (Икрина) Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Икрин Митрофан Терентьевич
Отец ребёнка: Икрин Терентий Епифанов
Рождение ребёнка
29.03.1882
Отец ребёнка: Икрин Терентий Епифанов
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Вздорнова (икрина) Федосья Терентьевна
Отец ребёнка: Икрин Терентий Епифанов
Рождение ребёнка
01.06.1895
Дочь: Новопашина (икрина) Павла Терентьевна
Отец ребёнка: Икрин Терентий Епифанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Икрин Терентий Епифанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно