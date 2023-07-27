Икрина (Икрина) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Марфа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Икрин Митрофан Терентьевич

Отец ребёнка: Икрин Терентий Епифанов

Рождение ребёнка
29.03.1882

Сын: Икрин Евфимий Терентиев

Отец ребёнка: Икрин Терентий Епифанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Вздорнова (икрина) Федосья Терентьевна

Отец ребёнка: Икрин Терентий Епифанов

Рождение ребёнка
01.06.1895

Дочь: Новопашина (икрина) Павла Терентьевна

Отец ребёнка: Икрин Терентий Епифанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Икрин Терентий Епифанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Терентий Епифанов

Смерть
Неизвестно
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