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(Каликина) Ольга Ксенофонтовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.07.1903

Дата смерти

27.07.1903

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1903

Отец: Каликин Ксенофонт Парамонович

Мать: Каликина Акилина Ананьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
12.07.1903
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иродион Зяблицкий, и.д. Алексей Пашков. Крёстная - жительница села Верх-Ирмень, крестьянская дочь, девица Неонила Васильевна Толсти... Показать все
Смерть
27.07.1903
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умерла от природной слабости.
Похороны
29.07.1903
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена на сельском кладбище.
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