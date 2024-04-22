(Каликина) Ольга Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения10.07.1903
Дата смерти27.07.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1903
Крещение
12.07.1903
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иродион Зяблицкий, и.д. Алексей Пашков. Крёстная - жительница села Верх-Ирмень, крестьянская дочь, девица Неонила Васильевна Толсти... Показать все
Смерть
27.07.1903
Умерла от природной слабости.
Похороны
29.07.1903
Похоронена на сельском кладбище.