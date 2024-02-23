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Лопатин Тимофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1976

Отец: Лопатин Петр Тимофеевич

Мать: Лопатина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Альбина Тимофеевна

Мать ребёнка: Лопатина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Лопатина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Екатерина

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