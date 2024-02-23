Лопатин Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1976
Отец: Лопатин Петр Тимофеевич
Мать: Лопатина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Альбина Тимофеевна
Мать ребёнка: Лопатина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Лопатина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатина Екатерина