Белинский Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1967
Дата смерти05.08.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1994
Сын: Белинский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1995
Дочь: Белинская Евгения Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.08.2014