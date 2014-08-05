Белинский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белинский Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1967

Дата смерти

05.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1994

Сын: Белинский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1995

Дочь: Белинская Евгения Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.08.2014

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