Питонов Илья Сотирович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Питонов Сотир Юрьевич
Мать: Питонова Анна Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 23
Смерть
Неизвестно