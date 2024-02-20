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Питонов Илья Сотирович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Питонов Сотир Юрьевич

Мать: Питонова Анна Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 23
Смерть
Неизвестно
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