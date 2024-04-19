Клочкова Анна Вонифатиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1863
Дочь: (Клочкова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич
Рождение ребёнка
16.11.1865
Сын: Клочков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич
Рождение ребёнка
18.01.1870
Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич
Рождение ребёнка
05.10.1873
Дочь: (Клочкова) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич
Рождение ребёнка
03.02.1875
Дочь: (Клочкова) Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич
Рождение ребёнка
18.01.1876
Дочь: (Клочкова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич
Рождение ребёнка
03.06.1877
Сын: Клочков Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич
Смерть
Неизвестно