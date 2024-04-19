Клочкова Анна Вонифатиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлочкова Анна Вонифатиева

Клочкова Анна Вонифатиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Василий Ильич

Рождение ребёнка
27.09.1863

Дочь: (Клочкова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1865

Сын: Клочков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1870

Сын: Клочков Ефрем Васильевич

Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1873

Дочь: (Клочкова) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1875

Дочь: (Клочкова) Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1876

Дочь: (Клочкова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1877

Сын: Клочков Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Клочков Василий Ильич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.