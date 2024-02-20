Бондарев Андрей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Андрей Макарович

Бондарев Андрей Макарович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бондарев Макар

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
17.01.1882

Жена: Бондарева Стефанида Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.10.1882

Сын: Бондарев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Бондарева Стефанида Ефимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,х.Шабановка
Рождение ребёнка
03.01.1888

Сын: Бондарев Гордей Андреевич

Мать ребёнка: Бондарева Стефанида Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close