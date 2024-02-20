Бондарев Андрей Макарович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Бондарев Макар
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
17.01.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.10.1882
Сын: Бондарев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Бондарева Стефанида Ефимовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,х.Шабановка
Рождение ребёнка
03.01.1888
Сын: Бондарев Гордей Андреевич
Мать ребёнка: Бондарева Стефанида Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно