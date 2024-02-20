(Аягут) Полина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аягут) Полина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Аягут Николай Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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