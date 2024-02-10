Пелевин Генадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пелевин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1983
Сын: Пелевин Денис
Мать ребёнка: Пелевина (Коновалова) Галина
Рождение ребёнка
19.04.1988
Сын: Пелевин Павел
Мать ребёнка: Пелевина (Коновалова) Галина
Рождение ребёнка
21.09.1989
Сын: Пелевин Игорь
Мать ребёнка: Пелевина (Коновалова) Галина