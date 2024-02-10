Пелевин Генадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелевин Генадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пелевин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелевина (Коновалова) Галина

Рождение ребёнка
09.03.1983

Сын: Пелевин Денис

Мать ребёнка: Пелевина (Коновалова) Галина

Рождение ребёнка
19.04.1988

Сын: Пелевин Павел

Мать ребёнка: Пелевина (Коновалова) Галина

Рождение ребёнка
21.09.1989

Сын: Пелевин Игорь

Мать ребёнка: Пелевина (Коновалова) Галина

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