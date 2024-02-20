Белай Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белай Василий Никитич
Мать: Белай ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Россияг.Краснодар
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.