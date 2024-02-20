Белай Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелай Сергей Васильевич

Белай Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белай Василий Никитич

Мать: Белай ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Россияг.Краснодар
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
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