Смирнов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1937
Дата смертиПосле 1955
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1937
Отец: Смирнов Григорий Вильгельмович
Мать: Адриан Катарина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнов Дочь Петровна
Мать ребёнка: Плясовица Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Сын Петрович
Мать ребёнка: Плясовица Дочь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1955