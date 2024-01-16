Смирнов Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1937

Дата смерти

После 1955

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1937

Отец: Смирнов Григорий Вильгельмович

Мать: Адриан Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнов Дочь Петровна

Мать ребёнка: Плясовица Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сын Петрович

Мать ребёнка: Плясовица Дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1955
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