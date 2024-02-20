Балабан Митрофан Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1860
Отец: Балабан Савва Павлович
Мать: Балабан Анна Саввична
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1902
Сын: Балабан Константин Митрофанович
Мать ребёнка: Балабан Елена Григорьевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Балабан Елена Григорьевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анастасия Митрофановна
Мать ребёнка: Балабан Елена Григорьевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно