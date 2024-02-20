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Балабан Митрофан Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Балабан Савва Павлович

Мать: Балабан Анна Саввична

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1902

Сын: Балабан Константин Митрофанович

Мать ребёнка: Балабан Елена Григорьевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Балабан Елена Григорьевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анастасия Митрофановна

Мать ребёнка: Балабан Елена Григорьевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балабан Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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