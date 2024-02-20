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Бойченко Николай Николаевич

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Около 2010

Пол

Мужской

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Бойченко Николай Михайлович

Мать: Бойченко Елена Михайловна

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Бракосочетание
Около 1961

Жена: скрыто настройками приватности

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Ростов на Дону
Смерть
Около 2010
Россия г.Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Россия г.Москва
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