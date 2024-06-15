Пелагея Михайлова 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

30.07.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Саматово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.07.1822
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: горячкою

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