Пелагея Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти30.07.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Саматово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.07.1822
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: горячкою