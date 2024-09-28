Иванова Евфросиния Андреевна
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Григорьева-Павлова-Гурьянова (Харлампиева) Дарья Стефановна
Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич
Сын: Григорьев-Павлов-Гурьянов (Харлампиев) Иоанн (Иван) Стефанович
Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич
Дочь: Григорьева-Павлова-Гурьянова (Харлампиева) Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич
Сын: Григорьев-Павлов-Гурьянов (Харлампиев) Иоанн (Иван) Стефанович
Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич
Сын: Григорьев-Павлов-Гурьянов (Харлампиев) Стефан Стефанович
Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич
Дочь: Григорьева-Павлова-Гурьянова (Харлампиева) Агапия Стефановна
Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич
Дочь: Григорьева-Павлова-Гурьянова (Харлампиева) Неонила Стефановна
Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич