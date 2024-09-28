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Иванова Евфросиния Андреевна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1862 ст.

Муж: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1863 ст.

Дочь: Григорьева-Павлова-Гурьянова (Харлампиева) Дарья Стефановна

Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1864 ст.

Сын: Григорьев-Павлов-Гурьянов (Харлампиев) Иоанн (Иван) Стефанович

Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1865 ст.

Дочь: Григорьева-Павлова-Гурьянова (Харлампиева) Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.08.1867 ст.

Сын: Григорьев-Павлов-Гурьянов (Харлампиев) Иоанн (Иван) Стефанович

Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1870 ст.

Сын: Григорьев-Павлов-Гурьянов (Харлампиев) Стефан Стефанович

Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1874 ст.

Дочь: Григорьева-Павлова-Гурьянова (Харлампиева) Агапия Стефановна

Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1875 ст.

Дочь: Григорьева-Павлова-Гурьянова (Харлампиева) Неонила Стефановна

Отец ребёнка: Павлов (Григорьев) Стефан Харлампиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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