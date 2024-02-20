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Тохтамыш Иван Антонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

22.06.1912

Дата смерти

05.09.1912

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1912

Отец: Тохтамыш Антоний Саввин

Мать: Тохтамыш Варвара Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
05.09.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: После родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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