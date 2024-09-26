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Цехин Демьян Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Цехин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цехин Михаил Демьянович

Мать ребёнка: Цехина (Безухова) Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Цехин Ефим Демьянович

Мать ребёнка: Цехина (Безухова) Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Цехин Петр Демьянович

Мать ребёнка: Цехина (Безухова) Евфросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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