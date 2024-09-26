Цехин Демьян Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Цехин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цехина (Безухова) Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Цехина (Безухова) Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Цехина (Безухова) Евфросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно