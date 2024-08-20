Саврасова Прасковья (Праскева) Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти31.10.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1826 по 1827
Сын: Саврасов Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Саврасов Кондрат Артемьевич
Рождение ребёнка
12.05.1830
Сын: Саврасов Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Саврасов Кондрат Артемьевич
Рождение ребёнка
14.01.1837
Дочь: (Саврасова) Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Саврасов Кондрат Артемьевич
Рождение ребёнка
20.03.1838
Сын: Саврасов Стефан Кондратьевич
Отец ребёнка: Саврасов Кондрат Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Жукова (Саврасова) Елизавета Кондратьевна
Отец ребёнка: Саврасов Кондрат Артемьевич
Смерть
31.10.1846