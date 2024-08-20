Саврасова Прасковья (Праскева) Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саврасова Прасковья (Праскева) Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

31.10.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
С 1826 по 1827

Сын: Саврасов Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Саврасов Кондрат Артемьевич

Рождение ребёнка
12.05.1830

Сын: Саврасов Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Саврасов Кондрат Артемьевич

Рождение ребёнка
14.01.1837

Дочь: (Саврасова) Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Саврасов Кондрат Артемьевич

Рождение ребёнка
20.03.1838

Сын: Саврасов Стефан Кондратьевич

Отец ребёнка: Саврасов Кондрат Артемьевич

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Жукова (Саврасова) Елизавета Кондратьевна

Отец ребёнка: Саврасов Кондрат Артемьевич

Смерть
31.10.1846

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