Гришин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Илья Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1946

Дочь: Астапова (Гришина) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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