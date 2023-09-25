Гришин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1946
Дочь: Астапова (Гришина) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно