Андросов / Андрусов / Василий 1834-Рекрут Иванович
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1814
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Екатерина
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Екатерина
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно