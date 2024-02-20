Андросов / Андрусов / Василий 1834-Рекрут Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Василий 1834-Рекрут Иванович

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич

Мать: Андрусова / Андросова / Наталья

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Екатерина

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1822

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Екатерина

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Екатерина

Смерть
Неизвестно
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