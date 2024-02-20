(Корсунова) Александра Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Корсунова) Александра Захаровна

(Корсунова) Александра Захаровна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

09.05.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1913

Отец: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Мать: Корсунова Анастасия Петровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 124 /, м/к-1913г./ зап.№ 26 /
Крещение
09.05.1913
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1913г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-9 /лист № 124 /. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close