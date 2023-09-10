Галимжанов Асхат Ануарбекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалимжанов Асхат Ануарбекович

Галимжанов Асхат Ануарбекович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимжанов Альберт Асхатович

Мать ребёнка: Галимжанова (Хакимова) Рамзия Рашитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимжанова (Хакимова) Рамзия Рашитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимжанова (Хакимова) Рамзия Рашитовна

Рождение ребёнка
16.07.1983

Дочь: Галимжанова Анжела Асхатовна

Мать ребёнка: Галимжанова (Хакимова) Рамзия Рашитовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.