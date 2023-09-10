Галимжанов Асхат Ануарбекович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимжанов Альберт Асхатович
Мать ребёнка: Галимжанова (Хакимова) Рамзия Рашитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1983
Дочь: Галимжанова Анжела Асхатовна
Мать ребёнка: Галимжанова (Хакимова) Рамзия Рашитовна