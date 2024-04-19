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Михеева Агафия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Сергей Евфимиевич

Место жительства
Неизвестно
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1829

Сын: Михеев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Михеев Феодор Сергеевич

Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Михеев Игнатий Сергеевич

Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Михеева (Михеева) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич

Смерть
Неизвестно

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