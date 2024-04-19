Михеева Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Михеева (Михеева) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Михеев Сергей Евфимиевич
Смерть
Неизвестно