Юрина (Богинина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Богининъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.11.1909
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Юринъ Константинъ
Рождение ребёнка
26.12.1910
Сын: Юринъ Николай
Отец ребёнка: Юринъ Константинъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Юринъ Илья
Отец ребёнка: Юринъ Константинъ
Рождение ребёнка
02.12.1913
Дочь: Юрина Анна
Отец ребёнка: Юринъ Константинъ
Рождение ребёнка
30.11.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Юринъ Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юринъ Константинъ