Юрина (Богинина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Богинина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Богининъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1909

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Юринъ Константинъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1910

Сын: Юринъ Николай

Отец ребёнка: Юринъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Юринъ Илья

Отец ребёнка: Юринъ Константинъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1913

Дочь: Юрина Анна

Отец ребёнка: Юринъ Константинъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Юринъ Константинъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринъ Константинъ

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