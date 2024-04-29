Святой (Великий, Красно Солнышко, Креститель) Владимир Князь Святославич
Место рожденияс. Будутино (Будятино)
Дата рождения956
Дата смерти15.07.1015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
956
Отец: Святослав Князь Игоревич
Мать: (Любечанка) Малуша
с. Будутино (Будятино)
Рождение ребёнка
978
Сын: Мудрый Ярослав Князь Владимирович
Мать ребёнка: Рогнеда Рогволодовна
Бракосочетание
988
Жена: (Византийская) Анна
Бракосочетание
988
Жена: Рогнеда Рогволодовна
Смерть
15.07.1015
Берестово, Киев, Киевская Русь