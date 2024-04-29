Святой (Великий, Красно Солнышко, Креститель) Владимир Князь Святославич 956 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСвятой (Великий, Красно Солнышко, Креститель) Владимир Князь Святославич

Святой (Великий, Красно Солнышко, Креститель) Владимир Князь Святославич

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Место рождения

с. Будутино (Будятино)

Дата рождения

956

Дата смерти

15.07.1015

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
956

Отец: Святослав Князь Игоревич

Мать: (Любечанка) Малуша

с. Будутино (Будятино)
Рождение ребёнка
978

Сын: Мудрый Ярослав Князь Владимирович

Мать ребёнка: Рогнеда Рогволодовна

Бракосочетание
988

Жена: (Византийская) Анна

Бракосочетание
988

Жена: Рогнеда Рогволодовна

Смерть
15.07.1015
Берестово, Киев, Киевская Русь

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