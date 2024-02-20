Чорабай Кирилл Константинович
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Дата рождения1774
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
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Рождение
1774
Отец: Чорабай Константин
Мать: ?
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-24
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Чорабай Архонца
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-24
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Чорабай Архонца
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
1808
Дочь: София Кирилловна
Мать ребёнка: Чорабай Архонца
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
1808
Сын: Чорабай Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Чорабай Архонца
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-24
Рождение ребёнка
1815
Сын: Чорабай Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Чорабай Архонца
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Смерть
1845
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-21