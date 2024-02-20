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Чорабай Кирилл Константинович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын

Дата рождения

1774

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Чорабай Константин

Мать: ?

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-24
Рождение ребёнка
1803

Сын: Чорабай Иван Кириллович

Мать ребёнка: Чорабай Архонца

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-24
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Чорабай Архонца

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
1808

Дочь: София Кирилловна

Мать ребёнка: Чорабай Архонца

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
1808

Сын: Чорабай Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Чорабай Архонца

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-24
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чорабай Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Чорабай Архонца

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Смерть
1845
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-21
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