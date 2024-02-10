Бельчаниновна Лукерия-Гликерия Аполлоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первушина (Бельчанинова) Александра Феофановна
Отец ребёнка: Бельчанинов Феофан Сидорович
Бракосочетание
08.11.1863
Рождение ребёнка
14.?.1864
Сын: Бельчанинов Максим Феофанович
Отец ребёнка: Бельчанинов Феофан Сидорович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Бельчанинова Екатерина Феофановна
Отец ребёнка: Бельчанинов Феофан Сидорович
Рождение ребёнка
07.11.1870
Дочь: Бельчанинова Матрона Феофановна
Отец ребёнка: Бельчанинов Феофан Сидорович
Смерть
Неизвестно