Бельчаниновна Лукерия-Гликерия Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельчаниновна Лукерия-Гликерия Аполлоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первушина (Бельчанинова) Александра Феофановна

Отец ребёнка: Бельчанинов Феофан Сидорович

Бракосочетание
08.11.1863

Муж: Бельчанинов Феофан Сидорович

Рождение ребёнка
14.?.1864

Сын: Бельчанинов Максим Феофанович

Отец ребёнка: Бельчанинов Феофан Сидорович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Бельчанинова Екатерина Феофановна

Отец ребёнка: Бельчанинов Феофан Сидорович

Рождение ребёнка
07.11.1870

Дочь: Бельчанинова Матрона Феофановна

Отец ребёнка: Бельчанинов Феофан Сидорович

Смерть
Неизвестно

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