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Золото Георгий Антонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

21.04.1895

Дата смерти

29.09.1895

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1895

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
29.09.1895
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - диарея | Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-106,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр 107
Крещение
30.09.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-66,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-67 | Восприемники: Сего прихода псаломщика Георгия Филиппова сын - Мануил и Новокаракубского поселянина Косьмы Хараджи дочь - Алевс... Показать все
Похороны
30.09.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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