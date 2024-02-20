Фурсова (Гриднева) Акилина Михайловна
Место рожденияс. Пески, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1848
Дата смерти06.02.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.07.1873
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
11.08.1874
Сын: Фурсов Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1875
Дочь: Русанова Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1878
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: Петина? Матрона Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1882
Дочь: Вера Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
с. Гнилуша, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1884
Дочь: Позднякова Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1886
Дочь: Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1888
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
06.02.1914
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния