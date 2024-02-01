Ильяшик Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшик Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1817 ст.

Сын: Ильяшик Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич

Куковичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1820 ст.

Дочь: Ильяшик Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич

Куковичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.07.1824 ст.

Дочь: Ильяшик Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич

Куковичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.07.1824 ст.

Дочь: Ильяшик Соломония Ефимовна

Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич

Куковичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Куковичи, Чернігівська область
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