Ильяшик Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1817 ст.
Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
20.10.1820 ст.
Дочь: Ильяшик Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
26.07.1824 ст.
Дочь: Ильяшик Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
26.07.1824 ст.
Дочь: Ильяшик Соломония Ефимовна
Отец ребёнка: Ильяшик Ефим Алексеевич
Смерть
Неизвестно