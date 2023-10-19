Сухотина (Апухтина) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1784
Дата смерти14.12.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Сухотина Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Сухотин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1812
Сын: Сухотин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Сухотин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1816
Дочь: Сухотина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Сухотин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
22.06.1820
Сын: Сухотин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Сухотин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
22.06.1820
Сын: Сухотин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Сухотин Алексей Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1830