Сухотина (Апухтина) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Апухтина) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1784

Дата смерти

14.12.1830

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Сухотина Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Сухотин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1812

Сын: Сухотин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Сухотин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
10.08.1816

Дочь: Сухотина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Сухотин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.1820

Сын: Сухотин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Сухотин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.1820

Сын: Сухотин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Сухотин Алексей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1830
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