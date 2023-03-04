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Порошин Елисей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Порошин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Порошин Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Порошина Авдотия

Рождение ребёнка
1680

Сын: Порошин Павел Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Порошин Никифор Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порошина Авдотия

Место жительства
Неизвестно
Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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