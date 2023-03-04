Порошин Елисей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Порошин Василий
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: Порошина Авдотия
Рождение ребёнка
1680
Рождение ребёнка
1700
Сын: Порошин Никифор Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Порошина Авдотия
Место жительства
Неизвестно
Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719